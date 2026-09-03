असफलता को अगले नवाचार की पहली सीढ़ी मानें : कुलपति

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कुलपति ने कहा कि हैकथॉन सोचने की एक संस्कृति है जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाने वाले समाधान तलाशने की प्रेरणा देती है। उन्होंने विभिन्न फूड डिलीवरी कंपनियों का उदाहरण भी दिया। प्रो. राय ने कहा कि विकसित भारत का सपना विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं और इनक्यूबेशन केंद्रों से निकलने वाले विचारों से ही साकार होगा। पुष्पक विमान का उदाहरण देते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा की तकनीकी उत्कृष्टता को रेखांकित किया। इस दौरान आरआईएफ के सीओओ प्रो. यतेन्द्र कुमार, निदेशक प्रो. शोभना सिंह, प्रो. एसके पांडेय आदि मौजूद रहे। विज्ञापन

कुलपति ने कहा कि हैकथॉन सोचने की एक संस्कृति है जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाने वाले समाधान तलाशने की प्रेरणा देती है। उन्होंने विभिन्न फूड डिलीवरी कंपनियों का उदाहरण भी दिया। प्रो. राय ने कहा कि विकसित भारत का सपना विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं और इनक्यूबेशन केंद्रों से निकलने वाले विचारों से ही साकार होगा। पुष्पक विमान का उदाहरण देते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा की तकनीकी उत्कृष्टता को रेखांकित किया। इस दौरान आरआईएफ के सीओओ प्रो. यतेन्द्र कुमार, निदेशक प्रो. शोभना सिंह, प्रो. एसके पांडेय आदि मौजूद रहे।

बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय स्थित रोहिलखंड इनक्यूबेशन फाउंडेशन (आरआईएफ) भवन के कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस हॉल में बुधवार को स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2026 के अंतर्गत आंतरिक हैकथॉन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष कुलपति प्रो. अनिल कुमार राय ने कहा कि असफलता को अगले नवाचार की पहली सीढ़ी मानें। यह आयोजन कल्पना को नवाचार, नवाचार को समाधान और समाधान को राष्ट्र निर्माण में बदलने की दिशा में एक सशक्त कदम है।