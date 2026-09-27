Bareilly News: बारिश में बरसीं शिकायतें, निस्तारण शून्य

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बरेली। लगातार बारिश के बीच शहर से लेकर देहात तक फॉल्ट और अघोषित बिजली कटौती ने उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। परेशान लोगों के फोन निगम के टोल फ्री नंबरों पर लगातार घनघनाते रहे। पिछले दो दिनों में शहर के 27 उपकेंद्रों समेत देहात क्षेत्र से 700 से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं, लेकिन निस्तारण शून्य रहा।निगम की रिपोर्ट के अनुसार, सिविल लाइंस, डीडीपुरम, कोहड़ापीर, शांति विहार, पवन विहार, कृष्णा नगर, राजेंद्रनगर, प्रेमनगर, महानगर, सनसिटी और बदायूं रोड जैसे दो दर्जन से अधिक इलाके प्रभावित हुए हैं। देहात क्षेत्र से भी कई शिकायतें मिली हैं। निस्तारण नहीं होने से से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है।फोन करने के बाद भी सही नहीं हुआ फॉल्टसाउथ सिटी की सुशीला भारती ने बताया कि उनके क्षेत्र में एक फेज की बिजली नहीं आ रही है। इससे घरों के बिजली उपकरण प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कई बार बिजली निगम के अधिकारियों को फोन किया। हर बार एक घंटे में ठीक होने का दावा किया गया, लेकिन समस्या बनी रही।ग्रीन वैली के आशीष कुमार ने बताया कि पोल से तार टूटने के कारण करीब पांच घंटे से बिजली नहीं थी। शिकायत दर्ज कराने के बाद भी आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई। इससे उनके घर में पानी खत्म हो गया है और लोग पानी के लिए तरस रहे हैं।कालीबाड़ी निवासी देवेंद्र अग्रवाल ने बताया कि शनिवार सुबह से बिजली नहीं आ रही है। पूरे इलाके के लोगों को काफी समस्याएं हो रही हैं मगर कोई सुनने वाला नहीं है। कई बार फोन कर शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन अभी तक समस्या जस की तस है। संवादशहर में भारी बारिश के चलते कई उपकेंद्रों में जलभराव हो गया। जिसके चलते आपूर्ति बाधित रही। टीम बीते 2 दिन से लगातार कार्य कर रही हैं। जो शिकायतें आ रही हैं उनको भी दर्ज किया जा रहा है। जलभराव के चलते मरम्मत कार्य और फॉल्ट तलाश में थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि कई इलाकों में फॉल्ट तलाशने के बाद ठीक के सप्लाई सुचारू कर दी गई है। - ललित कुमार, अधीक्षण अभियंता शहर