Bareilly News: जनगणना के प्रचार के लिए गठित की कमेटी

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टीम स्थानीय स्तर पर जनगणना से जुड़ी भ्रांतियों और अफवाहों की पहचान कर उनका तथ्यात्मक समाधान कराएगी। साथ ही प्रचार-प्रसार की नियमित निगरानी और समीक्षा भी की जाएगी। जनगणना के दूसरे चरण में 16 से 30 नवंबर 2026 तक स्व-गणना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके बाद एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर जनसंख्या की गणना करेंगे। पांच से नौ जनवरी 2027 तक पुनरीक्षण दौर चलेगा। जनगणना के लिए पांच जनवरी 2027 की मध्यरात्रि तक समय निर्धारित की गई है।कमेटी में ये अधिकारी होंगे शामिल डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित टीम में अपर नगर आयुक्त, सभी उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी पुलिस, उपायुक्त मनरेगा, जिला पंचायतीराज अधिकारी, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी व सभी चार्ज अधिकारियों को सदस्य बनाया गया है। टीम जनगणना के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही आमजन की शंकाओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करेगी।