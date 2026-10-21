Bareilly News: जनगणना के प्रचार के लिए गठित की कमेटी
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Wed, 21 Oct 2026 12:13 AM IST
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बरेली। जनगणना-2027 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 16 नवंबर से स्व-गणना शुरू होगी। एक दिसंबर से प्रगणक घर-घर पहुंचेंगे। जनगणना के दूसरे चरण में लोगों तक सही व समयबद्ध जानकारी पहुंचाने के लिए गांव, मजरा, टोला, मोहल्ला, वार्ड और बस्तियों तक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इसके लिए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टीम गठित की गई है।
टीम स्थानीय स्तर पर जनगणना से जुड़ी भ्रांतियों और अफवाहों की पहचान कर उनका तथ्यात्मक समाधान कराएगी। साथ ही प्रचार-प्रसार की नियमित निगरानी और समीक्षा भी की जाएगी। जनगणना के दूसरे चरण में 16 से 30 नवंबर 2026 तक स्व-गणना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके बाद एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर जनसंख्या की गणना करेंगे। पांच से नौ जनवरी 2027 तक पुनरीक्षण दौर चलेगा। जनगणना के लिए पांच जनवरी 2027 की मध्यरात्रि तक समय निर्धारित की गई है।
कमेटी में ये अधिकारी होंगे शामिल डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित टीम में अपर नगर आयुक्त, सभी उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी पुलिस, उपायुक्त मनरेगा, जिला पंचायतीराज अधिकारी, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी व सभी चार्ज अधिकारियों को सदस्य बनाया गया है। टीम जनगणना के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही आमजन की शंकाओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करेगी।
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टीम स्थानीय स्तर पर जनगणना से जुड़ी भ्रांतियों और अफवाहों की पहचान कर उनका तथ्यात्मक समाधान कराएगी। साथ ही प्रचार-प्रसार की नियमित निगरानी और समीक्षा भी की जाएगी। जनगणना के दूसरे चरण में 16 से 30 नवंबर 2026 तक स्व-गणना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके बाद एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर जनसंख्या की गणना करेंगे। पांच से नौ जनवरी 2027 तक पुनरीक्षण दौर चलेगा। जनगणना के लिए पांच जनवरी 2027 की मध्यरात्रि तक समय निर्धारित की गई है।
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कमेटी में ये अधिकारी होंगे शामिल डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित टीम में अपर नगर आयुक्त, सभी उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी पुलिस, उपायुक्त मनरेगा, जिला पंचायतीराज अधिकारी, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी व सभी चार्ज अधिकारियों को सदस्य बनाया गया है। टीम जनगणना के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही आमजन की शंकाओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करेगी।
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