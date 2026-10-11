बरेली: प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर का दो दिवसीय दौरा कल से, सीएम योगी के कार्यक्रम में होंगे शामिल

उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं बरेली जनपद के प्रभारी मंत्री जे.पी.एस. राठौर का दो दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम जारी किया गया है। वे 12 और 13 अक्तूबर 2026 को बरेली में रहेंगे। इस दौरान वे स्थानीय भाजपा नेताओं से मुलाकात करेंगे और मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे।

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जारी कार्यक्रम के अनुसार, प्रभारी मंत्री 12 अक्तूबर 2026 (सोमवार) को शाहजहांपुर से चलेंगे। वे दोपहर 1:30 बजे कार द्वारा बरेली के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर 3:00 बजे उनका आगमन सर्किट हाउस, बरेली में होगा। सर्किट हाउस पहुंचने के बाद वे भाजपा जिलाध्यक्ष (बरेली) सोमपाल शर्मा से मिलेंगे। इसके बाद वे भाजपा जिलाध्यक्ष (आंवला) आदेश प्रताप सिंह से भी मुलाकात करेंगे। भाजपा महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना भी इन कार्यक्रमों में उनके साथ रहेंगे। मंत्री स्थानीय कार्ययोजना के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे।मंत्री का रात्रि विश्राम सर्किट हाउस, बरेली में ही रहेगा। दौरे के दूसरे दिन, 13 अक्तूबर 2026 (मंगलवार) को प्रभारी मंत्री बरेली में उपस्थित रहेंगे। वे मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम में उनके साथ शामिल होंगे। प्रशासन ने बताया है कि इसके आगे का विस्तृत कार्यक्रम प्राप्त होने पर जारी किया जाएगा।