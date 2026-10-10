यूपी: बरेली में चार हजार ग्राम प्रहरियों को सीएम योगी करेंगे सम्मानित, जनसभा को भी करेंगे संबोधित

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बरेली दौरा 13 अक्तूबर को प्रस्तावित है। कार्यक्रम स्थल के चयन के लिए शुक्रवार को जिलाधिकारी अविनाश सिंह व एसएसपी अनुराग आर्य ने विभिन्न मैदानों का निरीक्षण किया। सीएम चार हजार प्रहरियों (चौकीदारों) को सम्मानित करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दूसरी ओर, भाजपा ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष पूरनलाल लोधी की अध्यक्षता में कार्यालय पर बैठक कर आयोजन की रूपरेखा तय की गई।

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सीएम बरेली-मुरादाबाद खंड से शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी डॉ. हरि सिंह ढिल्लों के पक्ष में जनसभा में शामिल होंगे। इसके लिए शुक्रवार को प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों ने पुलिस लाइन, मिशन कंपाउंड, बरेली क्लब, बरेली कॉलेज के मैदानों का निरीक्षण किया। तय कार्यक्रम के अनुसार, सीएम पहले पुलिस लाइन या बरेली क्लब में प्रहरी (चौकीदार) सम्मान समारोह में शामिल हो सकते हैं। विज्ञापन



इसमें बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत के प्रहरी (चौकीदार) को सम्मानित करेंगे। इसके बाद वह सर्किट हाउस में लंच के साथ स्थानीय पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। वहां से जनसभा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि, इसके लिए प्रशासन व भाजपा को कोई अधिकारिक पत्र नहीं मिला है। सीएम प्लेन से आए तो बरेली क्लब में और यदि हेलिकॉप्टर से आए तो पुलिस लाइन में आयोजन किया जाएगा। सीएम बरेली-मुरादाबाद खंड से शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी डॉ. हरि सिंह ढिल्लों के पक्ष में जनसभा में शामिल होंगे। इसके लिए शुक्रवार को प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों ने पुलिस लाइन, मिशन कंपाउंड, बरेली क्लब, बरेली कॉलेज के मैदानों का निरीक्षण किया। तय कार्यक्रम के अनुसार, सीएम पहले पुलिस लाइन या बरेली क्लब में प्रहरी (चौकीदार) सम्मान समारोह में शामिल हो सकते हैं।इसमें बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत के प्रहरी (चौकीदार) को सम्मानित करेंगे। इसके बाद वह सर्किट हाउस में लंच के साथ स्थानीय पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। वहां से जनसभा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि, इसके लिए प्रशासन व भाजपा को कोई अधिकारिक पत्र नहीं मिला है। सीएम प्लेन से आए तो बरेली क्लब में और यदि हेलिकॉप्टर से आए तो पुलिस लाइन में आयोजन किया जाएगा।

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