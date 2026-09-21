Bareilly News: जहां बनाएं यात्री शेड, वहां जाती ही नहीं सिटी बस

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शहर में सिटी बस सेवा शुरू होने से पहले ही कई रूटों पर स्मार्ट यात्री शेड बना दिए गए थे। बस सेवा शुरू हुई तो घाटा होने लगा। ऐसे में बसों का संचालन बरेली-फरीदपुर के बीच शुरू किया गया। बाद में बरेली-शीशगढ़, बरेली-शेरगढ़, बरेली-आंवला रूटों पर संचालन किया गया। इधर, यात्री शेड बदतर होते गए। इसी वर्ष फरवरी में नगरीय परिवहन सेवा निदेशालय ने सिटी बसों का संचालन नगर निगम की सीमा में करने का आदेश दिया।धीरे-धीरे यात्रियों की संख्या बढ़ी, लेकिन तेज धूप, बारिश जैसे मौसम में यात्रियों को स्मार्ट शेड का लाभ नहीं मिल रहा। दरअसल, जो नए रूट तय किए गए हैं, उनमें से ज्यादातर पर यात्री शेड हैं ही नहीं। चालक रास्ते में ही बस रोक कर सवारियां बैठाते और उतारते हैं। इधर, यात्री शेडों से लोहे का काफी सामान चोरी भी हो गया है। सिटी बस सर्विसेज ने अब शहर में कुछ स्थानों पर अस्थायी यात्री शेड के बोर्ड लगा दिए हैं।यहां इस्तेमाल ही नहीं होते यात्री शेडचौकी चौराहे पर दो यात्री शेड हैं। इनका इस्तेमाल नहीं होता। मानसिक अस्पताल के पास, बरेली कॉलेज गेट, बारादरी थाने के पास, गांधी उद्यान के पास स्थित यात्री शेड का भी इस्तेमाल नहीं होता। सिटी स्टेशन और पीलीभीत बाइपास पर बजरंग ढाबा के पास स्थित यात्री शेडों का भी इस्तेमाल नहीं होता। अर्बन हाट के पास बने यात्री शेड अपना अस्तित्व खोने की कगार पर है।सिटी बसों के प्रमुख स्टॉपेजस्वालेनगर से सौफुटा, पीलीभीत बाइपास होते हुए जंक्शन रूट पर बसें कर्मचारीनगर, भास्कर हॉस्पिटल, वसंत बिहार चौराहा, इज्जतनगर तिराहा, आईवीआरआई, टूलिप, डेलापीर चौराहा, कुर्मांचल नगर, एयरफोर्स स्टेशन, बैरियर टू चौकी, फन सिटी, फीनिक्स मॉल, महानगर कॉलोनी, सौफुटा रोड तिराहा, संजयनगर, सुरेश शर्मा नगर, डोहरा रोड, रुहेलखंड विवि, बीसलपुर चौराहा, सतीपुर चौराहा, सेटेलाइट बस अड्डा, खुर्रम गौटिया, बियावानी कोठी, गांधी उद्यान, प्रभा टॉकीज, चौकी चौराहा, कलक्ट्रेट पर ठहराव लेती हैं।वर्जनशहर के ज्यादातर लोगों को सिटी बस सेवा का लाभ मिले, इसको देखते हुए रूट तय किए गए हैं। बसों का संचालन शुरू होने से पहले ही यात्री शेड बनाए गए थे। कई यात्री शेड निष्प्रयोज्य हो गए हैं। इनको दूसरे स्थानों पर शिफ्ट कराया जाएगा। - मनीषा दीक्षित, प्रबंधक संचालक, सिटी बस सर्विसेज