फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Chadar-poshi procession taken out from Dargah Sharafat Miyan.

Bareilly News: दरगाह शराफत मियां से निकला चादरपोशी जुलूस

Thu, 27 Aug 2026 12:41 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Thu, 27 Aug 2026 12:41 AM IST
विज्ञापन
Chadar-poshi procession taken out from Dargah Sharafat Miyan.
बरेली। उर्स-ए-शराफती के अगले दिन ईद मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर परंपरागत रूप से बुधवार को खानकाह-ए-सकलैनिया शराफतिया से चादरपोशी का जुलूस निकाला गया। इसमें शहर और दूर-दराज से पहुंचे हजारों अकीदतमंदों की शिरकत रही। जुलूस के हजरत शाह मोहम्मद बशीर मियां की दरगाह पहुंचने पर चादरपोशी की गई।
विज्ञापन

यह जुलूस सज्जादानशीन शाह मोहम्मद गाजी मियां की सरपरस्ती व कयादत में शाहबाद स्थित खानकाह-ए-सकलैनिया शराफतिया से रवाना हुआ। गुलाब नगर स्थित हजरत शाह मोहम्मद बशीर मियां की दरगाह पर पहुंचकर गाजी मियां ने चादरपोशी व गुलपोशी की। फातिहाख्वानी की गई। जायरीन और अकीदतमंदों को हुजूर नबी-ए-करीम व सिलसिले के बुजुर्गों से मंसूब पाकीजा तबर्रुकात की जियारत कराई गई।
विज्ञापन

जुलूस-ए-मोहम्मदी के रूप में खानकाह पहुंचे काफिला
चादरपोशी की रस्म के बाद मोहल्ला गुलाबनगर स्थित दरगाह हजरत बशीर मियां से परंपरानुसार जुलूस-ए-मोहम्मदी का आगाज हुआ। सज्जादानशीन गाजी मियां ने घोसियान मस्जिद से बग्गी पर सवार होकर जुलूस की शुरुआत की। यह जुलूस गुलाबनगर, बानखाना, कोहाड़ापीर, नैनीताल रोड और कुतुबखाना होते हुए दरगाह शाह शराफत मियां पर पहुंचकर संपन्न हुआ। रास्ते में जगह-जगह स्वागत करने के साथ ही सबील भी लगाई गई। अल्हाज सादकैन मियां, हाफिज गौसी मियां, मौलाना रुम्मान कादरी, मुर्तुजा सकलैनी, इंतिखाब सकलैनी, हमजा सकलैनी आदि ने व्यवस्थाएं संभालीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed