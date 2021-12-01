Bareilly News: गाय से अमानवीय व्यवहार करने का आरोप, रिपोर्ट दर्ज

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हिंदू रक्षा दल जिला महासचिव हिमांशु सोलंकी ने बताया कि उनको रविवार सुबह से कई लोगों ने दो मिनट नौ सेकंड का वीडियो भेजकर घटना की जानकारी दी। वीडियो में घटना रात की प्रतीत हो रही है। गाय से अमानवीय व्यवहार करने के आरोपी की पहचान की और थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कहा। संगठन जिला संरक्षक व आसपुर गांव निवासी पंचजूना दशनाम अखाड़ा से जुड़े महंत गणेश गिरी महाराज ने आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान संगठन कार्यकर्ता सोमवीर दिवाकर, प्रेम ठाकुर, अंकित कुमार, जगमल आदि मौजूद रहे।सीओ हेमंत उपाध्याय ने बताया कि आरोपी नन्नूकी मौर्य के खिलाफ पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।