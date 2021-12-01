फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Case registered over allegations of inhumane treatment of a cow.

Bareilly News: गाय से अमानवीय व्यवहार करने का आरोप, रिपोर्ट दर्ज

Mon, 14 Sep 2026 12:35 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Mon, 14 Sep 2026 12:35 AM IST
विज्ञापन
Case registered over allegations of inhumane treatment of a cow.
आंवला। गाय से अमानवीय व्यवहार करने के आरोप में मोहल्ला कच्चा कटरा निवासी नन्नूकी मौर्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अमानवीय व्यवहार का वीडियो वायरल होने पर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है।
विज्ञापन

हिंदू रक्षा दल जिला महासचिव हिमांशु सोलंकी ने बताया कि उनको रविवार सुबह से कई लोगों ने दो मिनट नौ सेकंड का वीडियो भेजकर घटना की जानकारी दी। वीडियो में घटना रात की प्रतीत हो रही है। गाय से अमानवीय व्यवहार करने के आरोपी की पहचान की और थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कहा। संगठन जिला संरक्षक व आसपुर गांव निवासी पंचजूना दशनाम अखाड़ा से जुड़े महंत गणेश गिरी महाराज ने आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान संगठन कार्यकर्ता सोमवीर दिवाकर, प्रेम ठाकुर, अंकित कुमार, जगमल आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन

सीओ हेमंत उपाध्याय ने बताया कि आरोपी नन्नूकी मौर्य के खिलाफ पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed