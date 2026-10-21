फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Case filed against four people, including a doctor and an ASHA worker

Bareilly News: डॉक्टर और आशा समेत चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट

Wed, 21 Oct 2026 12:41 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Wed, 21 Oct 2026 12:41 AM IST
विज्ञापन
Case filed against four people, including a doctor and an ASHA worker
अलीगंज। गैनी गांव स्थित ब्रह्मदेव अस्पताल में प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत के मामले में पुलिस ने डॉ. तेजपाल, आशा कार्यकर्ता ऊषा, शिवानी समेत चार लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। महिला के पति द्वारिका प्रसाद की तहरीर के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

द्वारिका प्रसाद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 17 अक्तूबर को उसकी पत्नी रिंकू देवी को प्रसव पीड़ा हुई थी। इसके बाद उसने गांव की आशा कार्यकर्ता ऊषा की सलाह पर पत्नी को गैनी स्थित ब्रह्मदेव अस्पताल में भर्ती करा दिया। दोपहर करीब एक बजे प्रसव के दौरान मृत बच्चे का जन्म हुआ। आरोप है कि अस्पताल के डॉ. तेजपाल, आशा कार्यकर्ता ऊषा, वहां काम करने वाली शिवानी और एक अन्य व्यक्ति ने बच्चे का अंतिम संस्कार करने को कहा। इसके बाद द्वारिका प्रसाद ने मृत बच्चे को गांव के पास नदी किनारे दफना दिया। इसके बाद जब वह अस्पताल पहुंचे तो शाम करीब चार बजे पत्नी की हालत ठीक नहीं होने की जानकारी मिली। इसके बाद रिंकू देवी को रेफर किया गया। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी की मौत अस्पताल में ही हो चुकी थी।
विज्ञापन

पीड़ित ने आशा कार्यकर्ता पर पत्नी को कथित तौर पर अवैध अस्पताल में भर्ती कराने, डॉक्टर व अन्य कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इसी लापरवाही के कारण पत्नी और नवजात की जान चली गई। आंवला के सीओ हेमंत उपाध्याय ने बताया कि मामले में जांच जारी है। उसके बाद कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed