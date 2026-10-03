Bareilly News: नवादा के जंगल में तेंदुआ दिखने पर लगवाया पिंजरा

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ग्रामीण महेश पाल ने बताया कि उन्होंने तेंदुआ देखा था, जहां पिछले दिन वन्यजीव का शिकार हुआ। ग्राम प्रधान कुलदीप गंगवार की सूचना पर पहुंची टीम के सामने ही तेंदुआ खेत से निकलकर ओझल हो गया। डिप्टी रेंजर आनंद कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने ग्रामीणों के साथ जंगल में कॉम्बिंग की, पर तेंदुआ नहीं मिला। वन विभाग ने ग्रामीणों को अकेले जंगल में न जाने की सलाह दी। उन्हें समूह में लाठी-डंडा लेकर जाने और तेंदुआ दिखने पर तुरंत सूचित करने को कहा। कुछ दिन पहले अमीर नगर में एक तेंदुआ पकड़ा गया था, अब यह नवादा के जंगलों में दिखा है।डिप्टी रेंजर आनंद कुमार सिंह ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग की जा रही है। संवाद