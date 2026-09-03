Bareilly News: बीएससी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बीटेक द्वितीय वर्ष में मिलेगा सीधा प्रवेश
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Thu, 03 Sep 2026 01:02 AM IST
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बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय की फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (एफईटी) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छात्र-छात्राओं को कई पाठ्यक्रमों में खाली सीटों पर प्रवेश का एक और मौका मिला है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीटेक, बीटेक लेटरल एंट्री, एमटेक तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में बची हुई सीटों को भरने के उद्देश्य से बृहस्पतिवार को विशेष स्पॉट राउंड काउंसलिंग आयोजित करने का निर्णय लिया है।
यह काउंसलिंग सुबह नौ बजे से विश्वविद्यालय परिसर के एफईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर में संपन्न होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन अभ्यर्थियों को राहत दी है, जो किसी कारण से समर्थ पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं करा सके थे या पूर्व में आयोजित काउंसलिंग चरणों में प्रवेश लेने से चूक गए थे। ऐसे सभी अभ्यर्थी अपने मूल शैक्षणिक दस्तावेजों और छायाप्रतियों के साथ सीधे काउंसलिंग में उपस्थित होकर प्रवेश पा सकते हैं।
बीएससी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए भी बीटेक द्वितीय वर्ष में लेटरल एंट्री के माध्यम से सीधे प्रवेश का मार्ग खोल दिया गया है। छात्रों को आधुनिक तकनीक में दक्ष बनाने और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए संस्थान की ओर से माइनर स्पेशलाइजेशन की सुविधा भी दी जा रही है।
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इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा ऑटोमेशन में से किसी एक विषय को चुनने का विकल्प मिलेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र रोबोटिक्स या एनर्जी इंजीनियरिंग में माइनर स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकेंगे।
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यह काउंसलिंग सुबह नौ बजे से विश्वविद्यालय परिसर के एफईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर में संपन्न होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन अभ्यर्थियों को राहत दी है, जो किसी कारण से समर्थ पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं करा सके थे या पूर्व में आयोजित काउंसलिंग चरणों में प्रवेश लेने से चूक गए थे। ऐसे सभी अभ्यर्थी अपने मूल शैक्षणिक दस्तावेजों और छायाप्रतियों के साथ सीधे काउंसलिंग में उपस्थित होकर प्रवेश पा सकते हैं।
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बीएससी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए भी बीटेक द्वितीय वर्ष में लेटरल एंट्री के माध्यम से सीधे प्रवेश का मार्ग खोल दिया गया है। छात्रों को आधुनिक तकनीक में दक्ष बनाने और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए संस्थान की ओर से माइनर स्पेशलाइजेशन की सुविधा भी दी जा रही है।
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इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा ऑटोमेशन में से किसी एक विषय को चुनने का विकल्प मिलेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र रोबोटिक्स या एनर्जी इंजीनियरिंग में माइनर स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकेंगे।