Bareilly News: स्नेह की डोर से सजी भाइयों की कलाई
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sat, 29 Aug 2026 02:05 AM IST
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बरेली। भाई-बहन के आपसी प्रेम और अटूट विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व शुक्रवार को बुधादित्य योग में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर स्नेह की डोर बांधी, आरती उतारी और ईश्वर से उनकी दीर्घायु की कामना की। भाइयों ने भी बहनों को उपहार देकर उनकी रक्षा का संकल्प लिया।
पर्व को लेकर सुबह से ही शहर में उत्साह का माहौल रहा। पारंपरिक परिधानों में सजी-धजी महिलाएं भाइयों के घर पहुंचीं। पूजा की थाली में दीपक, राखी और मिष्ठान सजाकर बहनों ने विधि-विधान के साथ भाइयों की आरती उतारी, उन्हें तिलक लगाया, राखी बांधी और मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। इस बार रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त सुबह 5:58 से 10:37 बजे तक रहा। इसके बाद दोपहर 12:13 से 12:53 बजे तक का दूसरा मुहूर्त भी बेहद खास रहा
शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। हरि मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर और रामायण मंदिर समेत अन्य देवालयों में सुबह से ही भक्तों की कतार लगी रही। श्रद्धालुओं ने भगवान की आरती उतारकर उन्हें राखी और मिष्ठान अर्पित किया। समाज की खुशहाली की प्रार्थना की। सावन के अंतिम दिन मंदिरों में पहुंचे भक्तों ने महादेव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर विशेष पूजा-अर्चना की।
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पर्व को लेकर सुबह से ही शहर में उत्साह का माहौल रहा। पारंपरिक परिधानों में सजी-धजी महिलाएं भाइयों के घर पहुंचीं। पूजा की थाली में दीपक, राखी और मिष्ठान सजाकर बहनों ने विधि-विधान के साथ भाइयों की आरती उतारी, उन्हें तिलक लगाया, राखी बांधी और मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। इस बार रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त सुबह 5:58 से 10:37 बजे तक रहा। इसके बाद दोपहर 12:13 से 12:53 बजे तक का दूसरा मुहूर्त भी बेहद खास रहा
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शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। हरि मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर और रामायण मंदिर समेत अन्य देवालयों में सुबह से ही भक्तों की कतार लगी रही। श्रद्धालुओं ने भगवान की आरती उतारकर उन्हें राखी और मिष्ठान अर्पित किया। समाज की खुशहाली की प्रार्थना की। सावन के अंतिम दिन मंदिरों में पहुंचे भक्तों ने महादेव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर विशेष पूजा-अर्चना की।
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