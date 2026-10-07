Bareilly News: पत्नी से विवाद के बाद साले ने जीजा को पीटकर किया लहूलुहान

विज्ञापन

भोजीपुरा। विवाद के बाद बहन की शिकायत पर भाई ने बहनोई को बेरहमी से पीटकर लहूलुहान कर दिया। घायल की तहरीर पर पुलिस साले व उसके अज्ञात दोस्तों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तहरीर के अनुसार, भोजीपुरा थाना क्षेत्र के गांव मार्डन विलेज घंघोरा पिपरिया निवासी राजन कश्यप अपनी पत्नी सीमा के साथ हल्द्वानी में किराये के मकान में रहते थे। पांच को पत्नी और साले से किसी बात पर विवाद हो गया था। पत्नी ने हल्द्वानी के लालडट निवासी अपने भाई सुरेंद्र को फोन कर दिया। तभी राजन कमरा छोड़कर अपने पिता के साथ मार्डन विलेज में पांच तारीख को आ गया। उसके बाद साले ने वहां पहुंचकर दोस्तों संग जीजा की पिटाई की, फिर पेट में चाकू मार दिया। सीओ हाईवे देवेश सिंह ने बताया कि घायल की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। संवाद