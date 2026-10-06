बरेली: शिव मंदिर की 100 बीघा जमीन दूसरे समुदाय के लोगों को बेचने का आरोप, ग्रामीणों में आक्रोश

बरेली के नवाबगंज तहसील क्षेत्र के गांव महेशपुर स्थित प्राचीन शिव मंदिर की 100 बीघा भूमि कथित तौर पर दूसरे समुदाय के व्यक्ति को बेचे जाने का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत अधिकारियों और मुख्यमंत्री पोर्टल पर की है। उप जिलाधिकारी सचिन कुमार यादव ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं मंगलवार को नवाबगंज विधायक अपने समर्थकों के साथ गांव पहुंचे और विरोध जताया।

विज्ञापन





सोमवार को उप जिलाधिकारी सचिन कुमार यादव ने तहसीलदार सत्येंद्र कटियार के साथ महेशपुर गांव का दौरा किया। उन्होंने राजस्व टीम को साथ ले जाकर जमीन की पैमाइश कराई। ग्रामीणों का आरोप है कि मंदिर की देखरेख करने वाले पुजारी के वंशजों ने राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी की। उन्होंने स्वामित्व अपने नाम दर्ज कराकर भूमि का बैनामा कर दिया। विज्ञापन



नाथू गिरी ने बताया कि मंदिर के नाम अब केवल छह बीघा जमीन बची है। शेष सारी जमीन बेच दी गई है। 26 सितंबर को 70 बीघा भूमि नन्हे अली और रुखसार के नाम बेची गई। 30 बीघा जमीन का बैनामा दो वर्ष पूर्व ही हो चुका था। इस जानकारी से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने उच्च अधिकारियों से जांच की मांग की। सोमवार को उप जिलाधिकारी सचिन कुमार यादव ने तहसीलदार सत्येंद्र कटियार के साथ महेशपुर गांव का दौरा किया। उन्होंने राजस्व टीम को साथ ले जाकर जमीन की पैमाइश कराई। ग्रामीणों का आरोप है कि मंदिर की देखरेख करने वाले पुजारी के वंशजों ने राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी की। उन्होंने स्वामित्व अपने नाम दर्ज कराकर भूमि का बैनामा कर दिया।नाथू गिरी ने बताया कि मंदिर के नाम अब केवल छह बीघा जमीन बची है। शेष सारी जमीन बेच दी गई है। 26 सितंबर को 70 बीघा भूमि नन्हे अली और रुखसार के नाम बेची गई। 30 बीघा जमीन का बैनामा दो वर्ष पूर्व ही हो चुका था। इस जानकारी से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने उच्च अधिकारियों से जांच की मांग की।

विज्ञापन