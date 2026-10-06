यूपी: बरेली में राज्यसभा टिकट पर घमासान, भाजपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने लिखा 'टाटा बाय बाय'

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भाजपा की ओर से राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद आंवला के पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने अपनी फेसबुक वॉल पर 'टाटा बाय बाय' लिखकर एक पोस्ट डाली है। इस पोस्ट के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र कश्यप भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने का फैसला ले सकते हैं। विज्ञापन

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बताते हैं कि धर्मेंद्र कश्यप काफी समय से समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। वह अपनी बेटी को भी दातागंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। उनकी इस पोस्ट पर सोशल मीडिया पर तमाम टिप्पणियां आ रही हैं। हालांकि उन्होंने अपने सभी फोन नंबर स्विच ऑफ कर रखे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में राजनीतिक उठापटक देखने को मिल सकती है।



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