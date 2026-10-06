बरेली: नकली शक्तिवर्धक दवाएं बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, दो आरोपी गिरफ्तार, खुद को बताते थे डॉक्टर

बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र की राजीव एन्क्लेव कॉलोनी से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पुलिस ने छापा मारकर फर्जी तरीके से शक्तिवर्धक दवाएं बनाने और ऑनलाइन विज्ञापन के जरिए बेचने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 12 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, छह कंप्यूटर सेट, आठ मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, छह सीपीयू, दो बिल प्रिंटर, 85 पैकेट दवाएं, पैकिंग सामग्री, दस्तावेज और 1.99 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार एटीएम, आधार कार्ड, पैन कार्ड और कूटरचित लाइसेंस भी बरामद हुआ है।

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एक मकान में चल रहा था कॉल सेंटर

पुलिस को मिली सूचना के मुताबिक कॉलोनी के एक मकान में तीन लोग कॉल सेंटर चलाकर खुद को डॉक्टर बताकर फर्जी लाइसेंस दिखाते हैं। इसके बाद ऑनलाइन विज्ञापन के माध्यम से लोगों को भ्रमित कर शक्तिवर्धक दवाएं बेचते हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने मकान में छापा मारा। इस दौरान एक व्यक्ति मौके से भाग निकला, जबकि देवरनियां क्षेत्र के निवासी 24 वर्षीय समीरउद्दीन और इज्जतनगर के बड़ी बिहार निवासी 25 वर्षीय यूसुफ को पकड़ लिया।