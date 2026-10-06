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बरेली: नकली शक्तिवर्धक दवाएं बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, दो आरोपी गिरफ्तार, खुद को बताते थे डॉक्टर

Tue, 06 Oct 2026 06:54 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Tue, 06 Oct 2026 06:54 PM IST
सार

बरेली में पुलिस ने फर्जी तरीके से शक्तिवर्धक दवाएं बनाने और ऑनलाइन बेचने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से करीब दो लाख रुपये नकद, भारी मात्रा में नकली दवाएं और अन्य उपकरण बरामद हुए हैं। 

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पुलिस ने किया गिरोह का खुलासा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र की राजीव एन्क्लेव कॉलोनी से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पुलिस ने छापा मारकर फर्जी तरीके से शक्तिवर्धक दवाएं बनाने और ऑनलाइन विज्ञापन के जरिए बेचने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 12 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, छह कंप्यूटर सेट, आठ मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, छह सीपीयू, दो बिल प्रिंटर, 85 पैकेट दवाएं, पैकिंग सामग्री, दस्तावेज और 1.99 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार एटीएम, आधार कार्ड, पैन कार्ड और कूटरचित लाइसेंस भी बरामद हुआ है।

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एक मकान में चल रहा था कॉल सेंटर 
पुलिस को मिली सूचना के मुताबिक कॉलोनी के एक मकान में तीन लोग कॉल सेंटर चलाकर खुद को डॉक्टर बताकर फर्जी लाइसेंस दिखाते हैं। इसके बाद ऑनलाइन विज्ञापन के माध्यम से लोगों को भ्रमित कर शक्तिवर्धक दवाएं बेचते हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने मकान में छापा मारा। इस दौरान एक व्यक्ति मौके से भाग निकला, जबकि देवरनियां क्षेत्र के निवासी 24 वर्षीय समीरउद्दीन और इज्जतनगर के बड़ी बिहार निवासी 25 वर्षीय यूसुफ को पकड़ लिया। 

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इंस्टाग्राम पर बनाई आईडी
पूछताछ में दोनों ने पुलिस को बताया कि वे तीनों मिलकर कॉल सेंटर के माध्यम से लोगों को शक्तिवर्धक दवाओं के नाम पर भ्रमित करते थे। पुलिस के अनुसार आरोपी सहारनपुर और मुरादाबाद से सामान लाते थे। इसके बाद इंस्टाग्राम पर ‘हर्बल हेल्थ जड़ीबूटी’ नाम से आईडी बनाकर खुद को डॉक्टर बताने का दावा करते थे। इसके बाद फर्जी विज्ञापन प्रसारित कर लोगों से संपर्क किया जाता था। 

बाजार से सामान लाकर उसे कैप्सूल में भरकर फर्जी फर्म के नाम से पैक किया जाता था और अधिक मुनाफे में बेचा जाता था। एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि ये आरोपी एक पैकेट को करीब दो सौ से 250 रुपये तक की कीमत में बेचते थे। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही मामले में आगे की जांच जारी है।

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