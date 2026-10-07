बरेली में वारदात: साले की जगह बहनोई की हत्या, हमलावरों ने कुल्हाड़ी से काट डाला, दो आरोपी हिरासत में

बरेली के अलीगंज थाना क्षेत्र के बिहारीपुर गांव में मंगलवार रात एक सनसनीखेज वारदात हुई। यहां ससुराल आए 50 वर्षीय रामरतन की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हमलावर रामरतन के साले रघुवीर पाल को मारने आए थे, लेकिन गलती से रामरतन को निशाना बनाया। घटना के वक्त रघुवीर अपने खेत पर गए हुए थे। उनकी जगह तख्त पर रामरतन सो रहे थे।

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