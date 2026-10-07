बरेली में वारदात: साले की जगह बहनोई की हत्या, हमलावरों ने कुल्हाड़ी से काट डाला, दो आरोपी हिरासत में
बरेली के अलीगंज क्षेत्र में मंगलवार की रात एक ग्रामीण की हत्या कर दी गई। वह अपनी ससुराल में सो रहे थे। रात में करीब 10 बजे हमलावरों ने कुल्हाड़ी से उनके सिर पर कई वार किए, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।
विस्तार
बरेली के अलीगंज थाना क्षेत्र के बिहारीपुर गांव में मंगलवार रात एक सनसनीखेज वारदात हुई। यहां ससुराल आए 50 वर्षीय रामरतन की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हमलावर रामरतन के साले रघुवीर पाल को मारने आए थे, लेकिन गलती से रामरतन को निशाना बनाया। घटना के वक्त रघुवीर अपने खेत पर गए हुए थे। उनकी जगह तख्त पर रामरतन सो रहे थे।
मृतक रामरतन बदायूं के पीरबट्ट गांव के निवासी थे। वह मंगलवार को अपने बहनोई रघुवीर पाल के घर कनागत कार्यक्रम में आए थे। रघुवीर पाल ने पुलिस को बताया कि गांव के हरपाल, मुकुट, नन्हे और लाखन शराब पीकर गाली-गलौज कर रहे थे। रघुवीर ने उन्हें ऐसा करने से रोका था, जिससे आरोपी नाराज हो गए। रघुवीर अपने खेत पर चले गए थे।
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कुल्हाड़ी से किए कई वार
उनकी जगह रामरतन बैठक में तख्त पर सो गए। रात करीब दस बजे आरोपियों ने सो रहे रामरतन के सिर पर कुल्हाड़ी से कई वार किए। रामरतन के चिल्लाने पर रघुवीर की पत्नी आरती पाल और चचेरे भाई भोगेंद्रपाल बाहर आए। आरोपियों ने रामरतन को मरा समझकर वहां से भाग गए। घायल रामरतन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई।
विवाद का कारण
रघुवीर पाल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि उनके बहनोई रामरतन कनागत कार्यक्रम में आए थे। गांव के हरपाल, मुकुट, नन्हे और लाखन शराब पीकर गाली-गलौज कर रहे थे। ये चारों सगे भाई हैं। रघुवीर ने उन्हें रोका था, जिससे आरोपी नाराज हो गए। इसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया।
पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने रघुवीर पाल की तहरीर पर चार नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। आरोपियों में मुकुट और हरपाल को हिरासत में ले लिया गया है। मौके से हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद हुई है। पुलिस अन्य तीन आरोपियों की तलाश कर रही है और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है।