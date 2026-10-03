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Bareilly News: 14 दिन से लापता युवक का शव मिला, हत्या के आरोप में दो दोस्त गिरफ्तार

Sat, 03 Oct 2026 02:37 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:37 AM IST
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Body of youth missing for 14 days found; two friends arrested.
नवाबगंज। बीसलपुर से दोस्तों के साथ घूमने निकले 28 वर्षीय युवक शिवम का शव शुक्रवार को नवाबगंज क्षेत्र में पनघैली नदी के नए पुल के पास से मिला है। परिजनों ने उसके दोस्तों पर शराब पीने के बाद गला घोंटकर हत्या करने और शव नदी में फेंकने का आरोप लगाया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर खंजनपुर निवासी हरीश और अमरा गांव निवासी रजनीश को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है।
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पीलीभीत के बीसलपुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला दुर्गा प्रसाद में हरित क्रांति स्कूल के पास निवासी राम सहाय का 28 वर्षीय बेटा शिवम शर्मा 19 सितंबर को नहाने के बाद घर से निकला था। उसने मां बिट्टो देवी से कुछ देर में लौटने की बात कही थी, लेकिन इसके बाद घर नहीं पहुंचा। भांजे ऋषभ दीक्षित ने बताया कि शिवम अमरा गांव निवासी अपने दोस्त रजनीश और मिथुन के साथ घूमने गया था। बाद में खंजनपुर निवासी हरीश भी उनके साथ हो गया। चारों दोस्तों ने साथ में शराब पी थी।
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आरोप है कि इसी दौरान शिवम का दोस्तों से विवाद हो गया। इसके बाद उसका गला घोंटकर शव नवाबगंज और बिजौरिया के बीच बथुआ की ओर नदी में फेंक दिया गया। शुक्रवार को नदी में शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शिनाख्त कराई। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित आरोप में हरीश और रजनीश को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरे युवक मिथुन की भूमिका समेत घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।
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इधर, सीओ नीलेश मिश्रा ने बताया कि नदी में युवक का शव मिला है। मृतक के गुमशुदगी जनपद पीलीभीत के थाना बीसलपुर में दर्ज है। पुलिस ने शव को पोस्टमाॅर्टम को भेजा है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। संवाद
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तीन बहनों का था इकलौता भाई
शिवम तीन बहनों का इकलौता भाई था। उसकी तीनों बहनों की शादी हो चुकी है। बेटे के लापता होने के बाद से मां बिट्टो देवी का रो-रोकर बुरा हाल है।
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