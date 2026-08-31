Bareilly News: 20 घंटे बाद मिला नदी में डूबे किशोर का शव

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निंदापुर के बृजनंदन का बेटा शिवांश (13) रक्षाबंधन पर गांव सुन्नौर में ननिहाल आया था। दोपहर करीब साढ़े तीन बजे वह रिश्तेदार भाई सुभाष (16) और रामवीर (10) के साथ अप्सरा में नहाने गया था। गहरे पानी में जाने पर वे लोग तेज बहाव में बह गए। आसपास मौजूद लोगों ने सुभाष और रामवीर को बचा लिया लेकिन शिवांश को नहीं बचा सके। सूचना पर पुलिस ने गोताखोरों से तलाश कराई। रविवार सुबह एसडीआरएफ की टीम ने खोजा। 11:00 बजे ज्योति जागीर पुल के नीचे शिवांश का शव मिला।सीओ नीलेश मिश्रा ने बताया कि किशोर की तलाश के लिए डेढ़ सेक्शन एसडीआरएफ के 11 जवानों की टीम लगाई गई थी। शव मिलने पर उसको पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। सुरक्षा के लिए क्योलड़िया और हाफिजगंज थाना पुलिस और पीएसी को मौके पर बुलाया गया था। शिवांश की मां कमलेश और पिता बृजनंदन बेहाल हैं। चाचा भगवत सरन ने बताया कि बृजनंदन, पत्नी और दो बेटों के साथ हिमाचल प्रदेश में रहकर मजदूरी करते हैं। गांव में रक्षाबंधन मनाने आए थे। वहां कक्षा छह में पढ़ता था।