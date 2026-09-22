Bareilly News: फंदे से लटका मिला मायके आई विवाहिता का शव

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गांव करुआताल निवासी पिता गंगा सिंह ने बताया कि बेटी धनवती की शादी चार माह पहले आंवला के मोहल्ला शांतिनगर निवासी अमन उर्फ टिंकू से हुई थी। पति-पत्नी खुश थे और उनके बीच किसी तरह का कोई विवाद नहीं था। अभी चार दिन पहले ही वह बेटी को ससुराल से विदा कराकर मायके लाए थे। ग्राम प्रशासक कुंवर पाल ने बताया कि मंगलवार दोपहर भगवान सिंह किसी काम से आंवला गए हुए थे। धनवती सोने की बात कहकर कमरे में गई थी। बाद में देखा गया तो उसका शव छत के कुंडे पर रस्सी के फंदे से लटका मिला। सूचना पर पति व ससुराल के अन्य लोग भी पहुंचे। किसी पक्ष ने कोई आरोप नहीं लगाया है। सीओ आंवला हेमंत उपाध्याय ने बताया कि शव को पोस्टमाॅर्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।



आंवला। ससुराल से विदा होकर मायके आई धनवती (21) का शव मंगलवार को कमरे में रस्सी के फंदे से लटका मिला। किसी पक्ष ने कोई आरोप नहीं लगाया है।