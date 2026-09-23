फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   one constable was sent to police lines and three others were removed in Budaun

रिश्वतखोरी का मामला: बदायूं में एक सिपाही लाइन हाजिर, तीन को हटाया, एसएसपी अंकिता शर्मा ने की कार्रवाई

Wed, 23 Sep 2026 10:05 AM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली/बदायूं।
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली/बदायूं। Published by: Mukesh Kumar Updated Wed, 23 Sep 2026 10:05 AM IST
सार

बदायूं के इस्लामनगर थाने में अफीम तस्करों को आठ लाख रुपये लेकर छोड़ने के मामले में दोहरी जांच शुरू हो गई है। बदायूं एसएसपी अंकिता शर्मा ने एक सिपाही को लाइन हाजिर किया और तीन को हटा दिया है। सौदेबाजी की जांच सीओ बिल्सी से हटाकर एसपी सिटी अभिषेक कुमार सिंह को सौंपी गई है। डीआईजी अजय कुमार साहनी ने पीलीभीत एएसपी नताशा गोयल को उच्च स्तरीय जांच का निर्देश दिया है।

विज्ञापन
one constable was sent to police lines and three others were removed in Budaun
एसएसपी अंकिता शर्मा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

बदायूं के इस्लामनगर थाने में बरेली के अफीम तस्करों को पकड़ने व आठ लाख रुपये लेकर छोड़ने के मामले में द्विस्तरीय कार्रवाई शुरू हो गई है। बदायूं एसएसपी अंकिता शर्मा ने इस्लामनगर थाने के एक सिपाही को लाइन हाजिर और तीन को हटा दिया है। वहीं सौदेबाजी की जांच सीओ बिल्सी से हटाकर एसपी सिटी अभिषेक कुमार सिंह को सौंप दी है। डीआईजी ने उच्च स्तरीय जांच पीलीभीत एएसपी नताशा गोयल को सौंपी दी है। बड़ी कार्रवाई होना तय माना जा रहा है।

विज्ञापन


बदायूं एसएसपी ने सिपाही काले सिंह को थाना मुजरिया, कपिल कुमार को हजरतपुर और अनुज चौधरी को फैजगंज बेहटा थाने में भेजा है। डकैती मामले के बाद लाइन से भेजे गए सिपाही रितिक को दोबारा लाइन में बुला लिया गया है। इनके अलावा मामले की जांच सीओ बिल्सी आलोक सिद्धू से हटाकर एसपी सिटी को सौंपी है। 
विज्ञापन


यह भी पढ़ें- बरेली: पेड़ पर फंदे से लटका मिला युवक का शव, प्रेमिका के पिता और भाई पर हत्या का आरोप
विज्ञापन
विज्ञापन


एसपी सिटी मामले से जुड़े आरोपों, पुलिसकर्मियों की भूमिका और तस्करों को पकड़े जाने के बाद उन्हें छोड़ने के आरोपों की विस्तृत जांच करेंगे। एसएसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच एसपी सिटी को देकर जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

डीआईजी ने अलग से बैठाई जांच
बदायूं एसएसपी ने सीओ बिल्सी को जांच दी थी जिनके अधीन इस्लामनगर थाना है। ऐसे में जांच की प्रासंगिकता पर सवाल थे, तब एसएसपी ने एसपी सिटी को जांच दे दी। इधर डीआईजी ने इस बिंदु को ध्यान में रखकर बरेली या बदायूं के बजाय पीलीभीत की महिला अधिकारी को जांच दी है। डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बताया कि कई तरह के इनपुट आए थे। पीलीभीत एएसपी नताशा गोयल को इस मामले में जांच देकर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed