रिश्वतखोरी का मामला: बदायूं में एक सिपाही लाइन हाजिर, तीन को हटाया, एसएसपी अंकिता शर्मा ने की कार्रवाई

बदायूं के इस्लामनगर थाने में बरेली के अफीम तस्करों को पकड़ने व आठ लाख रुपये लेकर छोड़ने के मामले में द्विस्तरीय कार्रवाई शुरू हो गई है। बदायूं एसएसपी अंकिता शर्मा ने इस्लामनगर थाने के एक सिपाही को लाइन हाजिर और तीन को हटा दिया है। वहीं सौदेबाजी की जांच सीओ बिल्सी से हटाकर एसपी सिटी अभिषेक कुमार सिंह को सौंप दी है। डीआईजी ने उच्च स्तरीय जांच पीलीभीत एएसपी नताशा गोयल को सौंपी दी है। बड़ी कार्रवाई होना तय माना जा रहा है।

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