Bareilly News: एकता सरोवर के पास मिला युवक का शव
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sat, 26 Sep 2026 11:54 PM IST
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पीलीभीत। शहर के एकता सरोवर के पास 30 वर्षीय युवक का शव मिला।
युवक की पहचान सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के मोहल्ला कुंवरगढ़ निवासी शिवम पुत्र विनीत के रूप में हुई। वह अपने माता-पिता की इकलौती संतान था। माता-पिता की मौत के बाद से वह घर में अकेला रहता था। उसके चाचा का परिवार दूसरे मकान में रहता है। परिजनों के मुताबिक, शिवम नशे का आदी था। शुक्रवार शाम वह बिना बताए घर से निकल गया था। देर रात तक वापस नहीं लौटने पर परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने एकता सरोवर के पास उसके अचेत अवस्था में मिलने की सूचना दी। पुलिस के मुताबिक युवक की मौत का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं है।
सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा ने बताया पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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युवक की पहचान सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के मोहल्ला कुंवरगढ़ निवासी शिवम पुत्र विनीत के रूप में हुई। वह अपने माता-पिता की इकलौती संतान था। माता-पिता की मौत के बाद से वह घर में अकेला रहता था। उसके चाचा का परिवार दूसरे मकान में रहता है। परिजनों के मुताबिक, शिवम नशे का आदी था। शुक्रवार शाम वह बिना बताए घर से निकल गया था। देर रात तक वापस नहीं लौटने पर परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने एकता सरोवर के पास उसके अचेत अवस्था में मिलने की सूचना दी। पुलिस के मुताबिक युवक की मौत का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं है।
सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा ने बताया पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद