सामाजिक समानता में बाधा हैं भाजपा की नीतियां: रामजी लाल

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कहा कि 15 नवंबर काे आंबेडकरवादियों और संविधान चाहने वालों का विशाल सम्मेलन भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ निर्णायक संदेश देगा। आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार में संविधान की मूल भावना, सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमले हो रहे हैं।जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन के सवाल पर कहा कि वहां देश भर का युवा जुटा है। उनके साथ जो भी हो रहा है वह भाजपा की मानसिकता बताता है। जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव ने 15 नवंबर को आगरा में होने वाला सम्मेलन को सफल बनाने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। यहां महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी, पूर्व विधायक विजय पाल सिंह, रणवीर जाटव, पंडित दीपक शर्मा, अशोक यादव आदि मौजूद रहे।