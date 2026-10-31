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Bareilly News: बिहार पुलिस का छापा, एक आरोपी को ले गई टीम

Sat, 31 Oct 2026 03:28 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sat, 31 Oct 2026 03:28 AM IST
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Bihar Police raid, team takes away one accused
बरेली। बारादरी थाना क्षेत्र के तिरंगा होटल के पास रहने वाले आकाश मौर्य के घर बिहार पुलिस की टीम ने छापा मारा। यहां आकाश मौर्य, उसके पिता तुलसीराम, चाचा नंद किशोर से पूछताछ की। पुलिस टीम आकाश मौर्य को साथ ले गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि शाम छह बजे पुलिस टीम पहुंची थी। टीम में सादे कपड़ों के साथ वर्दीधारी पुलिसकर्मी भी शामिल थे। पुलिस ने आसपास के लोगों से आकाश मौर्य और उसके परिवार की गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाई। एएसपी शिवम आशुतोष ने बताया कि बिहार की पुलिस टीम ने दबिश दी थी। आकाश मौर्य तक पुलिस सर्विलांस के जरिये पहुंची।
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