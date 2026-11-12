बरेली: प्रीति सिंह ने 18124 फीट की ऊंचाई पर रचा कीर्तिमान, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम

हौसले और मजबूत इच्छाशक्ति के दम पर इंसान किसी भी मुश्किल लक्ष्य को हासिल कर सकता है। इसका उदाहरण बरेली की रहने वाली फिटनेस एवं न्यूट्रिशन कोच प्रीति सिंह ने कर दिखाया है। उन्होंने लेह-लद्दाख स्थित फोटी ला पास पर समुद्र तल से 18,124 फीट की ऊंचाई पर महज 15 सेकंड में सात पुश-अप लगाकर अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। उनकी इस उपलब्धि को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। रिकॉर्ड दर्ज होने की जानकारी मिलने के बाद से परिवार में खुशी का माहौल है।

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मूल रूप से पंजाब की रहने वाली प्रीति सिंह वर्तमान में बरेली कैंट क्षेत्र में रहती हैं। उनके पति कर्नल गुरुसिमरन दीप सिंह भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा कर रहे हैं। प्रीति के दो बच्चे हैं। उनकी 11 वर्षीय बेटी सहज सिंह और छह वर्षीय बेटी सहर सिंह हैं। प्रीति अपने पति और बेटी के साथ लेह-लद्दाख घूमने गई थीं। इसी दौरान उन्होंने फोटी ला पास पर यह रिकॉर्ड बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि फोटी ला पास दुनिया के ऊंचे पर्वतीय दर्रों में छठे स्थान पर है। इतनी अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर काफी कम होने के कारण उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने लक्ष्य को पूरा किया।प्रीति ने बताया कि दूसरे बच्चे के जन्म के बाद उन्होंने फिटनेस कोचिंग को अपना पेशा बनाया। भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि महिलाओं के लिए घर और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच खुद की फिटनेस पर ध्यान देना काफी मुश्किल होता है। इसी सोच के साथ उन्होंने फिटनेस कोच बनने का फैसला किया। वर्तमान में वह ऑनलाइन माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूक कर रही हैं।