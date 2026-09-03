Bareilly News: गोरखपुर को 3-0 से हराकर बरेली मंडल की टीम फाइनल में

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मैच की शुरुआत से ही बरेली के खिलाड़ियों ने अपना दबदबा बना लिया। खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल, सटीक पासिंग और आक्रामक रणनीति का प्रदर्शन करते हुए गोरखपुर की रक्षापंक्ति पर लगातार दबाव बनाए रखा। टीम के अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ियों ने विरोधी डिफेंडरों को छकाते हुए तीन गोल किए।गोरखपुर मंडल की टीम बरेली के मजबूत रक्षात्मक घेरे को भेदने में नाकाम रही और पूरे मैच के दौरान एक भी गोल नहीं कर सकी। शानदार जीत से खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों में बेहद खुशी और उत्साह का माहौल है। इस जीत में टीम मैनेजर आदेश सिंह यादव और कोच आशु भारती का मार्गदर्शन अहम रहा।