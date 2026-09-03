Bareilly News: गोरखपुर को 3-0 से हराकर बरेली मंडल की टीम फाइनल में
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Thu, 03 Sep 2026 01:00 AM IST
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बरेली। प्रदेश स्तरीय अंडर-17 फुटबॉल प्रतियोगिता में बरेली मंडल की टीम ने बुधवार को गोरखपुर मंडल को 3-0 से हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया। खिताब के लिए टीम की आज भिड़ंत होगी।
मैच की शुरुआत से ही बरेली के खिलाड़ियों ने अपना दबदबा बना लिया। खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल, सटीक पासिंग और आक्रामक रणनीति का प्रदर्शन करते हुए गोरखपुर की रक्षापंक्ति पर लगातार दबाव बनाए रखा। टीम के अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ियों ने विरोधी डिफेंडरों को छकाते हुए तीन गोल किए।
गोरखपुर मंडल की टीम बरेली के मजबूत रक्षात्मक घेरे को भेदने में नाकाम रही और पूरे मैच के दौरान एक भी गोल नहीं कर सकी। शानदार जीत से खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों में बेहद खुशी और उत्साह का माहौल है। इस जीत में टीम मैनेजर आदेश सिंह यादव और कोच आशु भारती का मार्गदर्शन अहम रहा।
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मैच की शुरुआत से ही बरेली के खिलाड़ियों ने अपना दबदबा बना लिया। खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल, सटीक पासिंग और आक्रामक रणनीति का प्रदर्शन करते हुए गोरखपुर की रक्षापंक्ति पर लगातार दबाव बनाए रखा। टीम के अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ियों ने विरोधी डिफेंडरों को छकाते हुए तीन गोल किए।
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गोरखपुर मंडल की टीम बरेली के मजबूत रक्षात्मक घेरे को भेदने में नाकाम रही और पूरे मैच के दौरान एक भी गोल नहीं कर सकी। शानदार जीत से खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों में बेहद खुशी और उत्साह का माहौल है। इस जीत में टीम मैनेजर आदेश सिंह यादव और कोच आशु भारती का मार्गदर्शन अहम रहा।
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