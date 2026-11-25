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बरेली बास्केटबॉल एसोसिएशन के सचिव सोनू श्रोत्रिया ने बताया कि सायंकालीन सत्र की शुरुआत दो वॉकओवर मुकाबलों के साथ हुई। पहले मैच में बुलंदशहर की टीम निर्धारित समय पर कोर्ट पर उपस्थित नहीं हो सकी, इसके चलते निर्णायकों ने बिजनौर की टीम को वॉकओवर देते हुए विजेता घोषित किया। दूसरे मुकाबले में प्रयागराज की टीम की अनुपस्थिति के कारण वाराणसी की टीम को भी बिना खेले ही अगले दौर का टिकट मिल गया।ट्रिपल टैक एकेडमी ने सीतापुर के खिलाफ आक्रामक शुरुआत की और पूरे मैच में अपना दबदबा कायम रखते हुए 73-29 के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। दिन का सबसे रोमांचक मुकाबला शामली और सोनभद्र के बीच खेला गया। अंतिम क्वार्टर में सोनभद्र की टीम ने बेहतर तालमेल और संयम का परिचय देते हुए 75-63 से यह कड़ा मुकाबला अपने नाम कर लिया।इलाहाबाद विश्वविद्यालय की टीम ने सहारनपुर के खिलाफ 41-20 के अंतर से जीत हासिल की। बदायूं और हापुड़ के बीच हुए मुकाबले में बदायूं की टीम 58-19 से विजेता बनीं। सत्र के अंतिम मुकाबले में गौतम बुद्ध नगर (जीबीएन) की टीम ने बेहतरीन खेल कौशल दिखाते हुए बलिया की चुनौती को 53-28 से ध्वस्त किया।