Bareilly News: डेफ स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप में बरेली ने झटके छह पदक
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sat, 03 Oct 2026 01:02 AM IST
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बरेली। वाराणसी में आयोजित डेफ स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप में बरेली के मूक-बधिर खिलाड़ी गुड्डू सिंह और सोनाक्षी गुर्जर ने तीन-तीन पदक झटके। इसके साथ ही पटना में होने वाली राष्ट्रीय डेफ प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई कर लिया है।
चैंपियनशिप में गुड्डू सिंह ने 1500 मीटर, 3000 मीटर और 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किए। जन्म से ही बोलने और सुनने में असमर्थ गुड्डू के पिता एक नर्सरी में काम करते हैं। वहीं, सोनाक्षी गुर्जर ने भाला फेंक और गोला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता, जबकि डिस्कस थ्रो में रजत पदक अपने नाम किया। सोनाक्षी के पिता ड्राइवर हैं। एनआईएस एवं इंटरनेशनल एथलीट कोच अजय कश्यप ने दोनों खिलाड़ियों को नियमित प्रशिक्षण दिया है। वह 26 साल से जरूरतमंद बच्चों को निशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। डेफ एथलेटिक संघ के सचिव विमल शर्मा, अनुपम शर्मा, रिदम शर्मा और जिला एथलेटिक संघ के पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों को बधाई दी है।
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चैंपियनशिप में गुड्डू सिंह ने 1500 मीटर, 3000 मीटर और 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किए। जन्म से ही बोलने और सुनने में असमर्थ गुड्डू के पिता एक नर्सरी में काम करते हैं। वहीं, सोनाक्षी गुर्जर ने भाला फेंक और गोला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता, जबकि डिस्कस थ्रो में रजत पदक अपने नाम किया। सोनाक्षी के पिता ड्राइवर हैं। एनआईएस एवं इंटरनेशनल एथलीट कोच अजय कश्यप ने दोनों खिलाड़ियों को नियमित प्रशिक्षण दिया है। वह 26 साल से जरूरतमंद बच्चों को निशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। डेफ एथलेटिक संघ के सचिव विमल शर्मा, अनुपम शर्मा, रिदम शर्मा और जिला एथलेटिक संघ के पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों को बधाई दी है।
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