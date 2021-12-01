Bareilly News: पेट्रोल के रुपये दिए बिना भागने की कोशिश, रोकने पर की फायरिंग

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गार्ड ने हवाई फायरिंग की तो आरोपी दोनों बाइकें छोड़कर भाग गए। एक का मोबाइल फोन भी मौके पर छूट गया। जांच में दोनों बाइकें चोरी की मिलीं। पुलिस ने वाहनों व फोन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने पुलिस को बताया कि दो बाइकों पर सवार चार युवक बुधवार रात करीब 10 बजे पंप पर पहुंचे। उन्होंने एक बाइक में 1030 रुपये का पेट्रोल भरवाया। इसके बाद चालक बाइक को लेकर कुछ दूरी पर खड़ा हो गया। दूसरी बाइक में 1340 रुपये का पेट्रोल डलवाने के बाद इस बाइक पर सवार लोग भी जाने लगे। सेल्समैन ने मुस्तैदी दिखाते हुए दौड़कर उसे दबोच लिया।अपने साथी को घिरता देखकर दूसरी बाइक पर सवार आरोपी भी लौट आए। उन्होंने डराने के लिए तमंचे से फायर किए। गोलियों की आवाज सुनते ही पेट्रोल पंप पर तैनात गार्ड जयपाल ने भी अपनी लाइसेंसी बंदूक से दो फायर किए। जवाबी फायरिंग से डरे आरोपी दोनों बाइकें और एक मोबाइल वहीं छोड़कर भाग गए।सूचना मिलते ही फरीदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। जांच में पता चला कि एक बाइक चंडीगढ़ और दूसरी सहारनपुर से चोरी की गई थी। पेट्रोल पंप के मैनेजर श्याम मोहन की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।वर्जन :पेट्रोल पंप पर सीसी कैमरा नहीं लगा है। इस वजह से आरोपियों की कोई तस्वीर नहीं मिल पाई। बरामद मोबाइल फोन की कॉल डिटेल के जरिये आरोपियों की पहचान की जा रही है। उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। - संदीप सिंह, सीओ