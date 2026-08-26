Bareilly News: पुलिस चौकी के सामने मारपीट, वीडियो वायरल
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Wed, 26 Aug 2026 10:50 PM IST
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मीरगंज। अंडरपास के नीचे स्थित पुलिस चौकी के सामने बुधवार को दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में चार-पांच युवक एक युवक को घेरकर पीटते दिख रहे हैं। पुलिस चौकी के सामने हुई इस घटना से लोग सवाल उठा रहे हैं। सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि वीडियो की जांच कराई जा रही है। मारपीट का कारण और शामिल युवकों की पहचान अभी स्पष्ट नहीं है। स्टाफ ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में व्यस्त था। युवकों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।
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