Bareilly News: एएस डायमंड्स ने श्रीजनी सुपरकिंग्स को 51 रनों से हराया

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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी एएस डायमंड्स की शुरुआत संतुलित रही। टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट खोकर 193 रनों का स्कोर खड़ा किया। कप्तान पवन मेहरोत्रा ने 54 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। मध्यक्रम में शुभम कौशिक ने तेजी से 34 रन और विश्वदीप सिंह ने 28 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्रीजनी सुपरकिंग्स के लिए सतेंद्र गुप्ता, सिप्पी, विपिन बावा और सचिन ने एक-एक विकेट हासिल किया।194 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीजनी सुपरकिंग्स की शुरुआत धीमी रही। बल्लेबाज नियमित अंतराल पर अपने विकेट गंवाते रहे। श्रीजनी सुपरकिंग्स की पूरी टीम निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट के नुकसान पर महज 142 रन ही बना सकी। टीम की ओर से सिप्पी ने सर्वाधिक 36 रन बनाए।एएस डायमंड्स की ओर से गेंदबाजी करते हुए गोपाल गुप्ता, विश्वदीप सिंह और शुभम कौशिक ने दो-दो विकेट चटकाकर श्रीजनी सुपरकिंग्स के बल्लेबाजी क्रम की रीढ़ तोड़ दी। अंशुल चौहान और पवन मेहरोत्रा ने भी एक-एक सफलता अर्जित की।