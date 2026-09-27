Bareilly News: कबाड़ की दुकान से चोरी का आरोपी गिरफ्तार, दूसरा भागा

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रिठौरा। थाना हाफिजगंज के कस्बा रिठौरा की पुलिस ने कबाड़ की दुकान से हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बारादरी के चक महमूद निवासी मो. नाजिम को पिकअप वाहन और चोरी के माल समेत दबोच लिया। इस बीच उसका दूसरा साथी भाग गया। पुलिस ने आरोपी को शनिवार को कोर्ट में पेश किया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया।कस्बे के मोहल्ला जादवपुर निवासी अजय सागर मोहनपुर रोड पर कबाड़ की खरीद-फरोख्त करते हैं। 23-24 सिंतंबर की रात उनकी दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने हजारों रुपये का सामान चुरा लिया था। पीड़ित ने हाफिजगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शनिवार को पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी चोरी का सामान पिकअप गाड़ी में लादकर बेचने ले जा रहा है। उसके बाद पुलिस ने आरोपी को भोजीपुरा तिराहे से दबोच लिया।पूछताछ के दौरान आरोपी मो. नाजिम ने पुलिस को बताया कि वह अपने साथी भमोरा के देवचरा निवासी जलालुद्दीन अंसारी उर्फ राजा के साथ मिलकर पिकअप से चोरी करने आया था। सीओ नीलेश मिश्रा ने बताया कि मामले में दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। संवाद