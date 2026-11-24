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शिकायतकर्ता राजेश प्रताप ने इज्जतनगर थाने में रिपोर्ट कराई है कि डोहरा रोड निवासी आदित्य उपाध्याय आए दिन सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियां करता है। उस पर जूते मारने और चप्पल मारने जैसी हिंसक भाषा का प्रयोग करने का आरोप है। इन टिप्पणियों से सामाजिक सौहार्द बिगड़ने और तनाव बढ़ने की आशंका है।शिकायत में यह भी बताया गया है कि आदित्य उपाध्याय के खिलाफ पहले भी इस तरह के मामले दर्ज हो चुके हैं। वह पीलीभीत बाइपास पर हुए गोलीकांड में जेल भी जा चुका है। जब कुछ लोगों ने उसे ऐसी गतिविधियों से रोकने का प्रयास किया तो उसने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। उन लोगों को जान से मारने की धमकियां भी दीं। इन हरकतों से आम लोगों में भय का माहौल बन रहा है।पुराने मामलों की जांच कराने की मांगशिकायतकर्ता राजेश प्रताप ने पुलिस से मामले का संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने आदित्य के सोशल मीडिया अकाउंट और वायरल सामग्री की जांच की मांग की है। राजेश प्रताप ने आदित्य के पूर्व आपराधिक इतिहास के सत्यापन की भी अपील की है। संभावित विवाद और अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षात्मक कदम उठाने का भी आग्रह किया है।चुन्नू ने खेला जाति कार्डआदित्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर खुद को पीड़ित बताया है। उसने इस मामले में खुद को ब्राह्मण बताते हुए अपने समाज का प्रदेश में कोई बड़ा नेता न होने की बात कही है। कहा है कि उसने किसी नेता या उनकी मां को गाली नहीं दी, बल्कि खुद को क्षत्रिय नेता बताने वाले लोग उसका सिर कलम करने की धमकी दे रहे हैं। चुन्नू ने कहा है कि सरकार ने उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर उसे पहले ही मार दिया है।वर्जनइज्जतनगर पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है। प्रकरण की जांच उपनिरीक्षक विकास यादव को सौंपी गई है। साक्ष्य जुटाकर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। - शिवम आशुतोष सिंह, एएसपी