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महिला कल्याण विभाग की तरफ से परातासपुर में 7400 वर्गमीटर जमीन आवंटित की गई है। नए भवन में रहने की बेहतर व्यवस्था के साथ खेल का मैदान, कंप्यूटर रूम सहित अन्य जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। निर्माण की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपी गई है।वर्तमान में किला के पास संचालित किशोर संप्रेक्षण गृह की क्षमता महज 50 किशोरों की है। यहां खेल का मैदान भी नहीं है। नई परियोजना में ये सुविधाएं विकसित की जाएंगी। क्षमता दोगुनी होने से किशोरों के रहने के लिए भी पर्याप्त जगह उपलब्ध होगी। एडीएम सिटी अविनाश त्रिपाठी ने बताया कि नए संप्रेक्षण गृह का निर्माण पूरा होने तक वर्तमान केंद्र को हरूनगला स्थित नगर निगम के आश्रय गृह में अस्थायी रूप से संचालित किया जाएगा। व्यवस्थाएं दुरुस्त होने के बाद किशोरों को वहां स्थानांतरित किया जाएगा।