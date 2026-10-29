बरेली: सद्भावना का संदेश लेकर निकला अमर उजाला का रथ, हर घर से जुटाए जाएंगे चावल

बरेली शहर में आपसी भाईचारा और सद्भावना का संदेश प्रसारित करने के लिए अमर उजाला कार्यालय परिसर से बुधवार को सद्भावना रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। महापौर उमेश गौतम, कैंट बोर्ड की सीईओ डॉ. तनु जैन, एसपी साउथ अंशिका वर्मा और एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह ने संयुक्त रूप से इस रथ को रवाना किया।

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यह रथ शहर के विभिन्न वार्डों, गेट बंद कॉलोनियों, मोहल्लों, फैक्टरियों, शिक्षण संस्थानों तक पहुंचकर लोगों से एक मुट्ठी चावल दान करने की अपील करेगा। इन चावलों से निर्मित ‘सद्भावना पुलाव’ का वितरण तीन नवंबर को संबंधित स्थानों पर किया जाएगा। इसी के साथ दिवाली कार्निवल की शुरुआत हो जाएगी। रथ रवाना होने से पहले बुधवार को कार्यालय में आयोजित संवाद में शहर के संभ्रांत लोगों ने विचार साझा किए।महापौर उमेश गौतम ने कहा कि सद्भावना का वास्तविक रूप विद्यालयों में देखने को मिलता है, जहां जाति-धर्म का कोई भेद नहीं होता। सभी बच्चे एक पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं। उन्होंने इस अभियान को स्कूलों तक ले जाने पर जोर देते हुए कहा कि इससे बच्चों में सद्भावना का बेहतर विकास होगा। कैंट बोर्ड की सीईओ डॉ. तनु जैन ने अमर उजाला की पहल की सराहना करते हुए कहा कि एक मुट्ठी चावल के माध्यम से जब लोग इस अभियान से जुड़ेंगे तो समाज में सद्भावना का संचार होगा।