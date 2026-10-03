Bareilly News: कंपोजिट स्कूल में शिक्षक और अभिभावक में मारपीट
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:37 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:37 AM IST
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फतेहगंज पूर्वी। थाना क्षेत्र के नगला जसी गांव के कंपोजिट स्कूल में महात्मा गांधी की जयंती के कार्यक्रम के दौरान अभिभावक और स्कूल के शिक्षक के बीच विवाद हो गया। दोनों लोगों ने एक-दूसरे के खिलाफ शुक्रवार को मारपीट करने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी। इसके बाद नगर पंचायत अध्यक्ष संजय पाठक, बीईओ भी पहुंचे और दोनों पक्षों में समझौता करा दिया।
शिक्षक ने आरोप लगाया कि संबंधित व्यक्ति अक्सर स्कूल में आकर वीडियो बनाता है। वह शुक्रवार को भी आकर झगड़ा करने लगा। वहीं, दूसरे पक्ष ने बताया कि उसके दो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। वह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आया था। तभी उसके साथ मारपीट की गई।
खंड शिक्षा अधिकारी मुकेश कश्यप ने बताया कि किसी अभिवावक को अगर किसी शिक्षक से शिकायत है तो वह उनसे शिकायत करें, लेकिन झगड़ा नहीं करे। वहीं, शिक्षकों को भी हिदायत दी कि अभिवावकों का सम्मान करें। संवाद
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शिक्षक ने आरोप लगाया कि संबंधित व्यक्ति अक्सर स्कूल में आकर वीडियो बनाता है। वह शुक्रवार को भी आकर झगड़ा करने लगा। वहीं, दूसरे पक्ष ने बताया कि उसके दो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। वह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आया था। तभी उसके साथ मारपीट की गई।
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खंड शिक्षा अधिकारी मुकेश कश्यप ने बताया कि किसी अभिवावक को अगर किसी शिक्षक से शिकायत है तो वह उनसे शिकायत करें, लेकिन झगड़ा नहीं करे। वहीं, शिक्षकों को भी हिदायत दी कि अभिवावकों का सम्मान करें। संवाद
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