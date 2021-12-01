आरोप : बेटा होने की बात छिपाकर की शादी, दहेज उत्पीड़न, दो बार कराया गर्भपात

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तहरीर के अनुसार, दूसरे विवाह से पहले दोनों परिवारों ने पूर्व परिस्थितियों को साझा किया था। आरोपियों ने बताया था कि अभिषेक वर्मा की पहली पत्नी का देहांत हो चुका है और उसकी एक बेटी है। हालांकि, उसके बेटे की बात छिपाई गई थी। दो साल पहले कशिश का विवाह अभिषेक वर्मा से हुआ। शादी के कुछ दिन बाद से ही पति अभिषेक वर्मा, सास सुनीता वर्मा और चचेरा ससुर विनोद वर्मा ने कम दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पति शराब के नशे में मारपीट करता था। विरोध करने पर सास और चचेरे ससुर ने मारपीट की।पति बेटी का जन्म नहीं चाहता था। उसने अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण कराकर गर्भ में बेटी होने पर दो बार जबरन गर्भपात कराया। बेटा होने पर उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। सीओ हेमंत उपाध्याय ने बताया कि पुलिस ने अभिषेक वर्मा, सुनीता वर्मा और विनोद वर्मा को नामजद किया है। संवाद