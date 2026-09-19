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Bareilly News: आरोप... कपड़े इस्त्री कराने के बाद विवाहिता को फंदे से लटकाने की कोशिश

Sat, 19 Sep 2026 03:13 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sat, 19 Sep 2026 03:13 AM IST
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Allegation... Attempt to hang married woman after ironing clothes
मीरगंज। कपड़े इस्त्री कराने के बाद विवाहिता को रस्सी के फंदे से लटकाने की कोशिश का आरोप है। विवाहिता की तहरीर पर दहेज उत्पीड़न के आरोप में पति समेत छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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गांव मीरनगर (नौगवां) निवासी रेनू ने पुलिस को बताया कि उनकी शादी भोजीपुरा के गांव हंसा के अरविंद कुमार से नौ अप्रैल 2025 को हुई थी। आरोप है कि ससुराल वाले दहेज की मांग करते हुए प्रताड़ित करते रहे। पति के किसी युवती से अवैध संबंध हैं। दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने कई बार पीटा। इसकी शिकायत पर परिवार परामर्श केंद्र में समझौता हुआ था। इसके बावजूद प्रताड़ित करते रहे।16 अगस्त को अरविंद, सास और अन्य ने कपड़ों को इस्त्री कराने के बाद पीटा। जेठ ने रस्सी लाकर गले पर बांध दी। जेठानी और पति ने लटकाने की कोशिश की। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो आरोपी भाग गए। वह मायके चली गई। आरोप है कि 17 अगस्त को आरोपियों ने कॉल कर जान से मारने की धमकी दी। सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि अरविंद कुमार, जेठ कैलाश बाबू, सास कुंता देवी, ससुर महेंद्र पाल, जेठानी सुमन और प्रियंका को नामजद किया गया है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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