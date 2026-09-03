Bareilly News: एयरफोर्स स्कूल ने स्टेडियम ट्रेनीज को 3-0 से हराया
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Thu, 03 Sep 2026 01:02 AM IST
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बरेली। स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही जिला फुटबॉल लीग-2026 के पहले सेमीफाइनल में एयरफोर्स स्कूल ने स्टेडियम ट्रेनीज को 3-0 के अंतर से शिकस्त देकर प्रतियोगिता से बाहर कर दिया। अब खिताब के लिए टीम की भिड़ंत मैथोडिस्ट एफसी और फुटबॉल हॉस्टल के बीच पांच सितंबर को होने वाले दूसरे सेमीफाइनल की विजेता टीम से होगी।
बुधवार को खेले गए मैच की शुरुआत से ही एयरफोर्स स्कूल ने आक्रामक खेल दिखाया। हालांकि, हाफ टाइम तक स्टेडियम ट्रेनीज के डिफेंडर यश यादव व वैभव और गोलकीपर जयश के शानदार बचाव के चलते मुकाबला बराबरी पर बना रहा।
हाफ टाइम के बाद एयरफोर्स स्कूल के कोच शिव प्रकाश ने अपनी रणनीति बदलते हुए एक साथ तीन खिलाड़ी बदले। टीम को इसका फायदा भी मिला। मैच के 40वें और 48वें मिनट में शौर्य ने दो गोल दागकर अपनी टीम को 2-0 की बढ़त दिला दी। खेल के अंतिम क्षणों में एयरफोर्स स्कूल के कार्तिक वर्मा ने तीसरा गोल दागकर टीम को 3-0 से निर्णायक जीत दिला दी।
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मैच की मुख्य अतिथि आरएसओ चंचल मिश्रा और विशिष्ट अतिथि अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी नसीम अख्तर रहे। मुकाबला संपन्न कराने में रेफरी मनविंदर सिंह, साहिल प्रजापति, महिमा, कसक यादव और ईशा की मुख्य भूमिका रही। इस दौरान मून रॉबिन्सन, प्रेमनाथ आदि मौजूद रहे।
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बुधवार को खेले गए मैच की शुरुआत से ही एयरफोर्स स्कूल ने आक्रामक खेल दिखाया। हालांकि, हाफ टाइम तक स्टेडियम ट्रेनीज के डिफेंडर यश यादव व वैभव और गोलकीपर जयश के शानदार बचाव के चलते मुकाबला बराबरी पर बना रहा।
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हाफ टाइम के बाद एयरफोर्स स्कूल के कोच शिव प्रकाश ने अपनी रणनीति बदलते हुए एक साथ तीन खिलाड़ी बदले। टीम को इसका फायदा भी मिला। मैच के 40वें और 48वें मिनट में शौर्य ने दो गोल दागकर अपनी टीम को 2-0 की बढ़त दिला दी। खेल के अंतिम क्षणों में एयरफोर्स स्कूल के कार्तिक वर्मा ने तीसरा गोल दागकर टीम को 3-0 से निर्णायक जीत दिला दी।
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मैच की मुख्य अतिथि आरएसओ चंचल मिश्रा और विशिष्ट अतिथि अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी नसीम अख्तर रहे। मुकाबला संपन्न कराने में रेफरी मनविंदर सिंह, साहिल प्रजापति, महिमा, कसक यादव और ईशा की मुख्य भूमिका रही। इस दौरान मून रॉबिन्सन, प्रेमनाथ आदि मौजूद रहे।