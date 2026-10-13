Bareilly News: कुत्तों को पकड़ने के लिए एजेंसियां आज देंगी प्रस्तुतीकरण

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नगर निगम ने पहली बार 13 से 29 जुलाई तक ई-निविदा आमंत्रित की थी। दोबारा सात से 20 अगस्त तक निविदा निकाली गई, जिसमें तीन फर्में आगे आईं। इनमें सोसाइटी फॉर ह्यूमन एंड एनिमल वेलफेयर व यश डोमेस्टिक रिसर्च की बिड तकनीकी रूप से सही मिली। इन दोनों की फाइनेंशियल बिड खोले जाने के लिए पत्रावली आगे भेजी गई है। अब निगम के अधिकारियों की तरफ से मंगलवार को एजेंसियों से प्रस्तुतीकरण करने के लिए कहा गया है।प्रस्तुतीकरण में एजेंसियों को अपने अनुभव, प्रशिक्षित डॉग कैचर की संख्या, वाहन चालक व अन्य कर्मचारियों की उपलब्धता, वाहन की क्षमता व संख्या, कुत्तों को पकड़ने का तरीका, रणनीति, उनको सुरक्षित ले जाने का तरीका, नसबंदी व टीकाकरण के लिए योग्य पशु चिकित्सक व सुविधाओं की उपलब्धता आदि की जानकारी देनी होगी।एजेंसी को यह भी बताना होगा कि पकड़े गए कुत्तों की संख्या, स्थान, उपचार, टीकाकरण व छोड़े जाने का रिकाॅर्ड कैसे रखा जाएगा? कुत्तों की सुरक्षा, भोजन, उपचार व ऑपरेशन के बाद देखभाल की क्या व्यवस्था है? नागरिकों की शिकायतों पर कितने समय में कार्रवाई होगी? प्रति कुत्ता पकड़ने की दर, भुगतान का आधार, सत्यापन व अनुबंध की शर्तें बतानी होंगी। निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ. हरपाल सिंह ने बताया कि जो कंपनी अच्छी सुविधाएं देगी, उसका वर्क ऑर्डर फाइनल कर दिया जाएगा।