Bareilly News: प्रशासन ने भाकियू (भानु) को जारी किया कारण बताओ नोटिस

विज्ञापन

प्रशासन का कहना है कि 25 जुलाई को जिलाधिकारी ने जनपद भर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। इसके तहत बिना अनुमति के पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने और धरना-प्रदर्शन पर रोक है। इसके बावजूद मिल गेट पर बिना अनुमति के धरना दिया जा रहा है। एसडीएम ने नोटिस में कहा है कि तय समय में जवाब न देने पर एकतरफा कार्रवाई की जाएगी।वहीं, अनुज ठाकुर ने बताया कि नोटिस मिला है। शासन प्रशासन का सम्मान करते हैं। कोई रास्ता बाधित नहीं किया है। किसी तरह की अशांति नहीं की है। कुछ किसान धरने पर बैठे हैं, वह भी चीनी मिल गेट पर रास्ता छोड़ रखा है। चीनी मिल किसानों का भुगतान अदा कर दे तो धरना समाप्त कर देंगे। संवाद