फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Action plan devised to tackle traffic congestion during festivals

Bareilly News: त्योहारों पर जाम से निपटने के लिए बने कार्ययोजना

Tue, 03 Nov 2026 02:59 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:59 AM IST
विज्ञापन
Action plan devised to tackle traffic congestion during festivals
बरेली। आगामी त्योहारों को लेकर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने आंवला स्थित कैंप कार्यालय पर सोमवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने त्योहारों के दौरान सुरक्षा, यातायात और नागरिक सुविधाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए।
विज्ञापन


कहा कि आमजन को किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जाम वाले स्थानों को चिह्नित कर प्रभावी कार्ययोजना बनाई जाए। बाजारों में नियमित पुलिस गश्त सुनिश्चित की जाए। उन्होंने तहसील स्तर पर अग्निशमन वाहन उपलब्ध रखने, एनडीआरएफ व एसडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रखने व 112 आपातकालीन सेवा को पूरी तरह मुस्तैद रखने के निर्देश दिए।
विज्ञापन

बिजली, पेयजल व स्वच्छता की समुचित व्यवस्था करने को कहा, ताकि सभी त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो सकें। इस मौके पर एसडीएम, सीओ, तहसीलदार आदि मौजूद रहे। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed