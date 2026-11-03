Bareilly News: त्योहारों पर जाम से निपटने के लिए बने कार्ययोजना

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कहा कि आमजन को किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जाम वाले स्थानों को चिह्नित कर प्रभावी कार्ययोजना बनाई जाए। बाजारों में नियमित पुलिस गश्त सुनिश्चित की जाए। उन्होंने तहसील स्तर पर अग्निशमन वाहन उपलब्ध रखने, एनडीआरएफ व एसडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रखने व 112 आपातकालीन सेवा को पूरी तरह मुस्तैद रखने के निर्देश दिए।बिजली, पेयजल व स्वच्छता की समुचित व्यवस्था करने को कहा, ताकि सभी त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो सकें। इस मौके पर एसडीएम, सीओ, तहसीलदार आदि मौजूद रहे। ब्यूरो