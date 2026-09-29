Bareilly News: भाभी से दुष्कर्म, भतीजी से छेड़खानी का आरोप
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:16 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:16 AM IST
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बरेली। सीबीगंज थाना क्षेत्र निवासी महिला ने देवर पर दुष्कर्म करने और उसकी नाबालिग पुत्री से अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। देवर, पति और अन्य ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
महिला ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसके पहले पति की मौत हो चुकी है। इसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली। पहले पति से उसकी सात वर्ष की पुत्री भी है। शादी के बाद से ही पति व अन्य ससुरालियां दहेज को लेकर प्रताड़ित करते।
शादी के समय पति ने खुद को रेलवे का सरकारी कर्मचारी और निसंतान बताया था, जबकि वह रेलवे में ठेकेदारी करता था। उसके पहली पत्नी से छह बच्चे भी है। हनीफ ने जबरदस्ती तीन बार गर्भपात करा दिया। 15 जुलाई को देवर ने कमरे में घुसकर दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर सात वर्षीय बेटी के कपड़े फाड़ दिए। इसके बाद महिला को पीटकर घर से निकाल दिया।
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सात अगस्त को उसके घर में घुसकर उसकी भाभी और बेटी की पिटाई कर दी। सीओ टू नितिन कुमार ने बताया कि तहरीर के मुताबिक सीबीगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। ब्यूरो
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महिला ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसके पहले पति की मौत हो चुकी है। इसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली। पहले पति से उसकी सात वर्ष की पुत्री भी है। शादी के बाद से ही पति व अन्य ससुरालियां दहेज को लेकर प्रताड़ित करते।
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शादी के समय पति ने खुद को रेलवे का सरकारी कर्मचारी और निसंतान बताया था, जबकि वह रेलवे में ठेकेदारी करता था। उसके पहली पत्नी से छह बच्चे भी है। हनीफ ने जबरदस्ती तीन बार गर्भपात करा दिया। 15 जुलाई को देवर ने कमरे में घुसकर दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर सात वर्षीय बेटी के कपड़े फाड़ दिए। इसके बाद महिला को पीटकर घर से निकाल दिया।
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सात अगस्त को उसके घर में घुसकर उसकी भाभी और बेटी की पिटाई कर दी। सीओ टू नितिन कुमार ने बताया कि तहरीर के मुताबिक सीबीगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। ब्यूरो