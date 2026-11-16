Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Accused arrested for smuggling 470 grams of opium

Bareilly News: 470 ग्राम अफीम के साथ तस्करी का आरोपी गिरफ्तार

Mon, 16 Nov 2026 02:42 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:42 AM IST
विज्ञापन
Accused arrested for smuggling 470 grams of opium
फरीदपुर। पुलिस ने कंजर गौटिया नहर की पटरी के पास से एक युवक को 470 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। मामले में आरोपी और उसे अफीम उपलब्ध कराने वाले साथी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
विज्ञापन


पुलिस के अनुसार, उन्हें जानकारी मिली कि शनिवार को कंजर गौटिया नहर की पटरी वाले रास्ते पर एक युवक बाइक के साथ अफीम बेचने के लिए खड़ा है। पुलिस ने घेराबंदी कर ग्राम पचौमी निवासी आरोपी आदर्श को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने बताया कि यह अफीम उसे गांव धीरपुर निवासी उसके मित्र मनजीत ने बेचने के लिए दी थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। सीओ फरीदपुर संदीप सिंह के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed