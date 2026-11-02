फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   9,955 students took the scholarship examination

Bareilly News: 9,955 विद्यार्थियों ने दी छात्रवृत्ति परीक्षा

Mon, 02 Nov 2026 02:33 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:33 AM IST
विज्ञापन
9,955 students took the scholarship examination
बरेली। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2027 रविवार को 12 परीक्षा केंद्रों पर कराई गई। बरेली मंडल में कुल 12,851 में से 9,955 छात्र-छात्राओं ने परीक्षा दी। बरेली में पंजीकृत 3,652 परीक्षार्थियों में से 2,649 उपस्थित रहे। मंडल के अन्य जनपदों में भी परीक्षा हुई। बदायूं में पंजीकृत 2,665 परीक्षार्थियों में से 2,209 उपस्थित हुए। शाहजहांपुर में पंजीकृत 3,717 में से 2,919 परीक्षार्थी उपस्थित हुए। पीलीभीत में पंजीकृत 2,817 परीक्षार्थियों में से 2,178 उपस्थित रहे। इस परीक्षा में राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा आठ के विद्यार्थी शामिल हुए। ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की सालाना आय साढ़े तीन लाख रुपये से अधिक नहीं है। मंडलीय मनोवैज्ञानिक सुरेश चंद्र ने बताया कि यह परीक्षा विष्णु इंटर कॉलेज, बरेली इंटर कॉलेज, एसवी इंटर कॉलेज आदि में कराई गई। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed