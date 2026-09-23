Bareilly News: चार दुकानों से 83.50 किलो पॉलिथीन बरामद, वसूला जुर्माना
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:47 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:47 AM IST
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बरेली। नगर निगम की टीम ने मंगलवार को प्रतिबंधित पॉलिथीन के उपयोग के खिलाफ अभियान चलाया। उप नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सतीश चौधरी के नेतृत्व में दोपहर 2:00 से शाम 4:00 बजे तक श्यामगंज और घंटाघर क्षेत्र में चार दुकानों से 83.50 किलो पॉलिथीन बरामद की गई। इन दुकानदारों से 50 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। टीम ने लोगों को पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी दी। इस दौरान सफाई निरीक्षक दीपक, राकेश गंगवार आदि मौजूद रहे। ब्यूरो
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