फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   80 opposition leaders and activists heading to the CJP protest placed under house arrest.

Bareilly News: सीजेपी के प्रदर्शन में जा रहे विपक्षी दलों के 80 नेता-कार्यकर्ता नजरबंद

Sat, 10 Oct 2026 01:17 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sat, 10 Oct 2026 01:17 AM IST
विज्ञापन
80 opposition leaders and activists heading to the CJP protest placed under house arrest.
बरेली। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में दिल्ली जा रहे विपक्ष के 80 नेताओं-कार्यकर्ताओं को पुलिस ने उनके घरों में ही नजरबंद रखा। इस वजह से अधिकतर लोगों ने जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया। कुछ कार्यकर्ता आम यात्रियों की तरह रवाना भी हो गए।
विज्ञापन


नेताओं की गतिविधियों से लेकर बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन तक एलआईयू की टीम सक्रिय रही। जिले में अलग-अलग जगह विपक्षी दलों के नेताओं के घर के बाहर पुलिस निगरानी करती रही। सपा जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव, यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष एजाज अहमद, आंबेडकर वाहिनी के नेता सुरेंद्र सोनकर व ब्रजेश आजाद, एआईएमआईएम की पार्टी के आसिफ शेख आदि नेता नजरबंद किए गए। भाकियू चढ़ूनी गुट ने सीजेपी के प्रदर्शन को समर्थन का एलान किया था। इसके जिलाध्यक्ष को भी घर में ही निगरानी में लिया गया।
विज्ञापन

पुलिस की सोशल मीडिया सेल ने बरेली में सीजेपी के नेटवर्क को खंगालने की कोशिश की। टीमों को बरेली कॉकरोच पार्टी जैसी कुछ सोशल मीडिया आईडी तो मिलीं, लेकिन स्थानीय स्तर पर सीजेपी का कोई सीधा नेटवर्क नहीं मिला। मिलते-जुलते नाम वाली आईडी पर पोस्ट और उन पर आ रहे लोगों के कमेंट पर नजर रखी जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

बीस जिलों से दिल्ली भेजी गईं 25-25 महिला आरक्षी
एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि दिल्ली पुलिस के आग्रह पर बरेली समेत आसपास के 20 जिलों से 25-25 महिला पुलिसकर्मी रवाना की गई हैं।
वर्जन
जिले में सीजेपी का कोई पदाधिकारी या नेटवर्क नहीं है। विपक्षी दलों के कुछ लोगों ने दिल्ली जाने का आह्वान किया था। अधिकतर को पुलिस ने मना लिया। कुछ लोगों के घर के पास एहतियात के तौर पर पुलिस लगाई गई है। हालांकि, किसी को हिरासत में लेने या कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। - अनुराग आर्य, एसएसपी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed