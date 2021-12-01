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Bareilly News: पीड़ित के खाते में वापस कराए साइबर ठगी के 73 हजार

Sun, 27 Sep 2026 12:17 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sun, 27 Sep 2026 12:17 AM IST
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73,000 rupees lost to cyber fraud restored to victim's account
पीलीभीत। साइबर ठगी के मामले में सुनगढ़ी पुलिस की साइबर हेल्प डेस्क ने कार्रवाई करते हुए पीड़ित के खाते में 73,459.65 रुपये वापस करा दिए। रुपपुर कृपा निवासी हरीश कुमार से 86,900 रुपये की साइबर ठगी हुई थी। उन्होंने 24 अगस्त को एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत मिलते ही साइबर हेल्प डेस्क ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ठगी की धनराशि को संबंधित बैंकिंग माध्यमों से होल्ड/लीन कराया। पुलिस के अनुसार साइबर ठगी होने पर पीड़ित को तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। इसके अलावा एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत की जा सकती है। संवाद
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