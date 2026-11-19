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जिला स्वास्थ्य समिति की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले माह तक बरेली में 7,333 लक्षित परिवारों में से 3,328 परिवारों के ही कार्ड बने, उपलब्धि 45.4 फीसदी है। बदायूं में 7,436 परिवारों में से 1,278 के कार्ड बने हैं, उपलब्धि 17.2 फीसदी है। शाहजहांपुर में 3,691 परिवारों में से 665 के कार्ड बने हैं और उपलब्धि 18 फीसदी है। पीलीभीत में 2,797 परिवारों में से 601 के कार्ड बने हैं। यहां 21.5 फीसदी की उपलब्धि दर्ज हुई है।यह स्थिति परिवार की है। सदस्यों की संख्या देखें तो चारों जिलों में जीरो पॉवर्टी अभियान के 83,623 सदस्यों में 16,236 के ही कार्ड बने हैं। रिपोर्ट के तहत लक्षित समूह में से 67,387 सदस्य अभी भी कार्ड बनने का इंतजार कर रहे हैं। बरेली में 18,004, बदायूं में 27,002, शाहजहांपुर में 12,864 और पीलीभीत में 9,517 सदस्य अभी शेष हैं। सबसे ज्यादा 27 हजार से अधिक सदस्य बदायूं में कार्ड से वंचित हैं।बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाने में बरेली की स्थिति बेहतरमंडल में 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाने में प्रदर्शन बेहतर है। फैमिली आईडी के तीन अक्तूबर तक के आंकड़ों के मुताबिक, मंडल में 1,50,266 बुजुर्गों के कार्ड बनाने का लक्ष्य था। इसके सापेक्ष 59,307 कार्ड बन चुके हैं। बरेली 48 फीसदी उपलब्धि के साथ मंडल में पहले स्थान पर है। पीलीभीत में 38, शाहजहांपुर में 37 और बदायूं में 33 प्रतिशत कार्ड बने हैं।आशा और आंगनबाड़ी को आयुष्मान बनाने की रिपोर्टआशा कार्यकर्ता की श्रेणी में बदायूं 62 फीसदी परिवार और 54 फीसदी सदस्य उपलब्धि के साथ मंडल में आगे है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के कार्ड बनाने में पीलीभीत ने बाजी मारी है। यहां कार्यकर्ता श्रेणी में 68 फीसदी परिवार और 64 फीसदी सदस्य और सहायिका श्रेणी में 66 फीसदी परिवार और 66 फीसदी सदस्य भी योजना के तहत संंबद्ध हैं।