Bareilly News: भाजपा के 65 कार्यकर्ताओं ने मंडल पदाधिकारी से खिन्न होकर दिया इस्तीफा

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इस्तीफा देने वालों में बूथ अध्यक्ष, पूर्व बूथ अध्यक्ष और धौंराटांडा नगर पंचायत के सभासद शामिल हैं। सभासद रामराज और नामित सभासद रूप बसंत कश्यप ने बताया कि मंडल के एक पदाधिकारी के गलत कामों से पार्टी की छवि धूमिल हो रही थी। धौंराटांडा के भाजपा समर्थकों का उत्पीड़न भी किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने इसकी शिकायत जिला स्तर पर और जनप्रतिनिधियों से की थी। आरोप है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। समस्या के समाधान के बजाय आरोपी पदाधिकारी को संरक्षण मिल रहा है। सभासद रामराज ने बताया कि आरोपी को जिला स्तरीय पदाधिकारी बचा रहे हैं। वहीं, त्याग पत्र दिए जाने की जानकारी होने पर विपक्षी दल के नेताओं ने उनसे संपर्क साधने की तैयारी शुरू कर दी है। त्याग पत्र के संबंध में जिलाध्यक्ष सोमपाल शर्मा ने बताया कि त्याग पत्र नहीं देखा है इसलिए जानकारी नहीं है।

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भोजीपुरा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा को झटका लगा है। भोजीपुरा मंडल के 65 पूर्व और कुछ वर्तमान पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष व मंडल अध्यक्ष को सामूहिक त्याग पत्र दिया है।